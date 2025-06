Polícia Civil prende três homens por tráfico de drogas em Franca

Os indivíduos, com idades de 18, 22 e 28 anos, foram surpreendidos enquanto praticavam o tráfico no local. Eles tentaram fugir, mas foram rapidamente detidos pelas equipes policiais.

O trio foi encaminhado a um estabelecimento prisional e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia prevista para esta quarta-feira, 25.

A Polícia Civil instaurou um inquérito em separado para investigar a responsabilidade do proprietário do imóvel e avaliar a possibilidade de perdimento do bem, já que não é o primeiro caso de tráfico no local.