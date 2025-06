Não é o horário e sim projetos que trarão a população, diz Marco

Sessões ordinárias da Câmara Municipal de Franca começando mais tarde? Calma, não é um projeto – pelo menos, não por enquanto. Ainda assim, o tema virou pauta de discussão entre munícipe e vereador nesta terça-feira, 24.

O encontro semanal do Legislativo francano acontece às terças-feiras. Pela manhã, a partir das 9h, são realizados o expediente, a leitura de documentos e o uso da Tribuna. Já à tarde, a partir das 14h, ocorrem as discussões e votações das matérias da ordem do dia.

O tema surgiu durante a Tribuna Livre, espaço em que os cidadãos podem se inscrever para falar sobre assuntos importantes para a cidade. O ativista Leontter Reche iniciou dizendo que tinha uma “observação” a fazer, que também seria uma “provocação aos parlamentares” da Casa.