Neblina provoca acidente na rodovia entre Franca e Ibiraci

Um acidente envolvendo dois carros causou susto na manhã desta terça-feira, 24, na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG). Apesar dos danos materiais significativos nos veículos, ninguém se feriu.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Volkswagen Fox prata, que seguia no sentido Franca-Ibiraci, foi surpreendido no km 1 por um Chevrolet Onix, que trafegava pela contramão, no sentido contrário.

A colisão aconteceu devido à baixa visibilidade provocada pela intensa neblina que cobria a rodovia no momento do acidente. Ambos os condutores não conseguiram visualizar a tempo e evitar o impacto.