Tetracampeão do NBB, Sesi Franca visita Prefeitura e Câmara

A equipe do Sesi Franca, que conquistou o tetracampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25, na última quarta-feira, 18, ao bater o Minas (86 a 73), em Franca , foi recebida na Prefeitura da cidade e na Câmara de Vereadores nessa segunda-feira, 23.

Após visitas, o clube postou: “Orgulho em mais uma vez colocar o nome de Franca no topo do Brasil”.

O time

O mercado do basquete nacional está movimentado com o final da temporada. Nomes são ventilados nos bastidores do Sesi Franca, mas até agora, o clube confirmou apenas as permanências de Lucas Dias, Georginho, do técnico Helinho Garcia e de toda comissão técnica, além da saída de Didi Louzada.

Os nomes ventilados para vestir a camisa do time francana na próxima temporada são: do pivô Cristiano Felício, que está atuando fora do Brasil há anos, e do armador norte-americano Bennett, ex-São Paulo, e do armador argentino Juan Laterza, que estava no Oberá.