Contribuintes de Franca receberão R$ 16 mi em restituições do IR

A Receita Federal abriu, na última segunda-feira, 23, a consulta para mais um lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025. Em Franca, no mês de junho, são mais de 11 mil pessoas aptas à restituição, com valores girando em torno de R$ 16 milhões. O pagamento será creditado nas contas dos contribuintes nesta segunda-feira, 30.

Ao total, junho registra 11.293 contribuintes e o valor de R$ 16.174.015,00 em restituições. Os números superaram os do mês anterior, que havia registrado restituições para 9.187 contribuintes e valor de R$ 14.413.454.

Em 2025 no geral, 36.734 pessoas terão direito a restituição em Franca, sendo que 55,8% dos valores serão pagos nos dois primeiros lotes - 30 de maio e 30 de junho. Ainda segundo a Receita, 68,5% dos contribuintes optaram por receber suas restituições pelo Pix.

Como solicitar?