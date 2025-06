Senac Franca promove Mostra de Artes Cênicas gratuita

Nesta quarta-feira, 25, as atrações incluem as cenas curtas "hELEcoidal" e "Pra Fora da Sala", além da atividade "Impro e Imagem: da ação à cena". Na quinta-feira, 26, é a vez do solo de dança "Em Algum Lugar em Mim". No encerramento da programação, no dia 27, o público poderá acompanhar a abertura do processo de montagem da obra "Verdugo", com o grupo Plano B.

Confira a programação:

25/6- 15h: Cena curta "hELEcoidal"

25/6- 16h: Cena curta "Pra Fora da Sala"

25/6- 20h: "Impro e Imagem: da ação à cena"

26/6- 20h30: Solo de dança "Em Algum Lugar em Mim"

27/6- 20h: Abertura de processo de montagem da obra "Verdugo"