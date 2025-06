Atendente sofre queda de moto e tem crise de ansiedade

Uma atendente de 36 anos, funcionária de uma locadora de veículos em Franca, sofreu uma queda de motocicleta na manhã desta terça-feira, 24, na avenida Alonso y Alonso, enquanto seguia sentido centro.

De acordo com testemunhas, o semáforo estava amarelo no momento em que a mulher se aproximava do cruzamento. Segundo os relatos, ela poderia ter passado, já que não havia veículos atravessando no momento, mas parece ter se assustado e freado bruscamente. Ao acionar os freios dianteiro e traseiro ao mesmo tempo, a roda da frente derrapou e girou, provocando a queda.

A vítima caiu ao solo e passou a sentir dores na perna, além de apresentar uma crise de ansiedade. Pedestres e motoristas que vinham atrás pararam para prestar socorro. O motorista de um Fiat Uno estacionou o veículo na via para protegê-la, enquanto outro, em um Gol G5 preto, ficou ao lado da mulher até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).