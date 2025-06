Alunos da Emim celebram formatura com apresentação musical

Nesta edição, 26 estudantes com idades entre 10 e 15 anos concluem o curso de três anos, que proporciona uma imersão completa no universo da música. Ao longo da formação, os alunos tiveram contato com instrumentos de corda, percussão e teclado, além de aulas de canto coral, desenvolvendo competências práticas e teóricas.

De acordo com Mariana Freiria, coordenadora do projeto, a proposta vai além do ensino musical. “Nosso objetivo é oferecer um espaço de aprendizado, criatividade e descoberta, despertando talentos e ampliando horizontes. O curso é totalmente gratuito e inclui, no mínimo, três aulas por semana”, explica.

As inscrições para a Emim são abertas duas vezes por ano e contemplam até 100 alunos por ciclo. As turmas são divididas por faixa etária (de 8 a 10 anos e de 11 a 13 anos), com aulas realizadas no auditório da Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias Nascimento”, nos períodos da manhã e da tarde. Não é exigida experiência prévia com música para participar.

A cerimônia é destinada aos familiares e amigos dos formandos, celebrando não apenas a conclusão do curso, mas também a trajetória artística de cada aluno.