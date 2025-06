Franca tem mais de 325 vagas de emprego em diversas áreas

Segundo Karla de Paula, diretora de Empreendedorismo, Emprego e Renda, o Emprega Franca é um canal essencial entre empresas e trabalhadores, com atendimento gratuito à população.

Além disso, há vagas em áreas operacionais, técnicas e administrativas, como armador de estrutura de concreto armado, ajudante de motorista, assistente administrativo, mecânico de manutenção de máquinas (com curso técnico e CNH “B”) e motorista de caminhão (com CNH “D” e experiência comprovada).

O programa Emprega Franca , coordenado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura, iniciou a semana com 225 vagas de emprego abertas, sendo 41 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). Entre essas oportunidades, estão cargos como balconista, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha.

Para mais informações sobre as vagas do Emprega Franca, clique aqui.

Processo seletivo nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 25, o programa realiza um processo seletivo presencial para o preenchimento de 10 vagas de auxiliar de linha de produção em uma empresa do setor de curtume. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo — não é exigida experiência prévia.

Os interessados devem comparecer à sede do programa, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, anexa ao Terminal Rodoviário, no Residencial Baldassari, com documentos pessoais e currículo atualizado.

Mais de 100 vagas