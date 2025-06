Nova escola na Vila São Sebastião tem 90% da obra concluída

Com capacidade para atender até 560 alunos, a escola contará com oito salas de aula, além de espaços para informática, leitura, recursos pedagógicos e um galpão coberto. Haverá também sanitários masculinos, femininos e adaptados, valorizando uma concepção moderna, bem ventilada e com ampla iluminação natural.

A quadra poliesportiva original foi preservada e passa por melhorias, assim como a área de recreação, que contará com um novo parque infantil. Ao todo, serão mais de 1,3 mil metros quadrados de área construída, com estrutura pensada para oferecer conforto, acessibilidade e ambientes integrados para o aprendizado.

A parte administrativa da unidade inclui salas para direção, secretaria, coordenação, orientação pedagógica, atendimento especializado, além de sala dos professores, copa, cozinha, refeitório e áreas de serviço. O prédio também terá espaços para depósito de alimentos, utensílios, materiais de limpeza e ferramentas.

O investimento total é de R$ 3,3 milhões, com recursos oriundos do orçamento próprio do município. A previsão é de que a nova escola seja entregue ainda no segundo semestre deste ano, ampliando a oferta de vagas e melhorando a infraestrutura educacional na região.