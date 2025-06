Festival de Atletismo reúne 2,2 mil alunos da rede municipal

A partir do dia 30 de junho, o Complexo Poliesportivo de Franca será palco da 17ª edição do Festival de Atletismo, promovido pela Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Esporte e Cultura. O evento, que se estende até o dia 4 de julho, tem como objetivo estimular a prática esportiva entre os alunos da rede municipal e apresentar as principais modalidades do atletismo.

Mais de 2.200 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental participarão da iniciativa, competindo em provas como corrida de 60 metros, corrida com barreiras, revezamento, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso e lançamento de dardo.

A atividade é o resultado de um trabalho pedagógico realizado durante um bimestre pelos professores de educação física, que prepararam os alunos por meio de jogos e brincadeiras. “Os professores ensinam o atletismo de forma lúdica e prazerosa, incentivando o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo das crianças”, explica a secretária de Educação, Márcia Gatti.