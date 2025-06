Franca amanhece escura, gelada e tomada por nevoeiro nesta terça

Franca começou esta terça-feira, 24, com um cenário típico de inverno rigoroso: céu encoberto, neblina densa e temperaturas baixas. Os termômetros marcaram mínima de 12,8°C nas primeiras horas do dia, com sensação térmica ainda menor devido ao vento frio vindo do oeste. A previsão é de que a temperatura máxima atinja os 17°C. Durante a noite, a temperatura despenca e deve atingir 9°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), três alertas de nível amarelo estão ativos para a cidade: declínio de temperatura, onda de frio e chuvas intensas, todos classificados como de "perigo potencial". Isso significa que a população deve redobrar os cuidados, especialmente com a saúde de crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A previsão do tempo indica chuvas e trovoadas durante toda a terça-feira, com probabilidade de 99% e acumulado de até 11,6 mm. A umidade relativa do ar varia entre 64% e 100%, criando condições propícias para a formação de fortes nevoeiros, como o que foi registrado no amanhecer desta terça.