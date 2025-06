Quadrilha armada rouba R$ 80 mil de supermercado da região; VEJA

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro arrancou e ficou ao lado do carro em que as vítimas estavam entrando.

De acordo com informações repassadas à polícia e registradas em vídeos de câmeras de segurança, os assaltantes chegaram em um Chevrolet Celta preto que estava estacionado embaixo de uma árvore.

Quatro criminosos armados renderam o segurança e o proprietário de um supermercado, no Centro de Monte Alto (SP), e roubaram um malote com mais de R$ 80 mil na tarde desta segunda-feira, 23. A ação aconteceu na rua Gustavo de Godoy, por volta das 15h30, e foi registrada por câmeras de segurança.

Durante o crime, os bandidos apontaram uma espingarda calibre 12 para o peito do segurança e o renderam junto com o dono do supermercado.

Além do dinheiro e dos cheques, levaram a chave do carro do segurança.

As câmeras de segurança filmaram a placa do carro, mas, segundo a Polícia Civil, ela não condiz com o Celta e provavelmente são placas clonadas.