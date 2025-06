Sem projetos, Câmara vota homenagens para Diocese e a Santa Casa

A moção, de autoria de Fransérgio Garcia (PL) e Kaká (Republicanos), homenageia os 54 anos de história da Diocese de Franca, atualmente sob a liderança de Dom Paulo Beloto. A instituição conta com 45 paróquias, além de capelas urbanas e rurais. A Diocese também é composta por movimentos como o Encontro de Casais com Cristo, Caminho Neocatecumenal, Cursilhos, Renovação Carismática, Focolares, Hallel, Legião de Maria, Pastoral da Criança, Pastoral Carcerária, Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Comunicação, entre outros. Antes de Dom Paulo, a Diocese foi conduzida por Dom Diógenes, Dom Caetano Ferrari e Dom Pedro Luiz Stringhini.

A instituição, que administra os hospitais Geral, do Câncer e do Coração, conquistou o selo ANGELS AWARD - Diamond (AVC), o título de Hospital Amigo da Criança, o reconhecimento como Hospital de Ensino, a Certificação Ouro do Banco de Leite Humano e o Selo SUStentáveis. No setor de maternidade, são realizados, em média, 2,8 mil partos por ano, e ela possui o único lactário da região, que oferece alimentação segura para os recém-nascidos.

Por fim, o presidente da Câmara, vereador Daniel Bassi (PSD), propõe uma moção ao Lar São Vicente de Paulo pelos 120 anos de serviços prestados à população.

Fundado em 1905, o Lar oferece acolhimento gratuito e permanente a idosos que se encontram em situações de risco social, abandono, negligência ou fragilidade. A celebração dos 120 anos acontece no dia 19 de julho de 2025. A entidade, reconhecida como ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), conta com equipe multidisciplinar e desenvolve atividades culturais, espirituais e recreativas voltadas à saúde física e mental dos assistidos. Com apoio da comunidade e parcerias com o Poder Público, o Lar segue aprimorando sua estrutura e qualidade de atendimento, sempre com foco na dignidade, no bem-estar e na longevidade de seus moradores.