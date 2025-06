Homem pula muro para furtar bike e é preso em flagrante em Franca

Um furto inusitado terminou com a prisão em flagrante na manhã desta segunda-feira, 23, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem foi detido após invadir uma empresa para furtar a bicicleta que estava no pátio do local.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu pouco depois do horário de entrada dos trabalhadores.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem pulou o muro do prédio, caminhou até o local onde estavam as bicicletas, escolheu uma delas e a arremessou por cima do muro.