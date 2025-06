PC apreende cetamina durante operação contra o tráfico na região

A Polícia Civil de Barretos apreendeu mais de 50 caixas de cetamina na manhã desta segunda-feira, 23, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, mandados de busca e apreensão expedidos pela Delegacia de São José do Rio Preto foram cumpridos em três imóveis de Barretos, incluindo uma casa de rações.

Durante as diligências na casa de rações na avenida Dom José de Matos Pereira, foram encontrados frascos de medicamentos veterinários com cloridrato de cetamina, substância de controle especial com efeito alucinógeno, frequentemente usada de forma indevida no meio criminoso como entorpecente.