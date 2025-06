Areia termina o 1º turno na liderança das Corridas Hípicas

O Campeonato Regional de Corridas Hípicas finalizou o primeiro turno neste fim de semana. O Areia terminou na liderança da competição com 10 pontos, após seis partidas.

Três clubes terminaram na segunda colocação com 8 pontos cada um. Mas, no critério de pontos, a ordem ficou: 6 de Abril (Ibiraci, MG), Cássia (MG) e Claraval (MG), respectivamente. Cristais Paulista ficou com a 5ª colocação, Paiolzinho em 6º lugar e Franca na 7ª posição.

Segundo o regulamento, as quatro equipes que somarem mais pontos ao final da fase de classificação avançam às semifinais do campeonato.