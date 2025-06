Aposentado de 86 anos espera há 6 dias por vaga em hospital

A principal preocupação da família é com a possibilidade de agravamento do quadro clínico ou até mesmo o risco de infecção hospitalar durante a permanência prolongada na unidade de pronto atendimento.

A nora do paciente, Nilvani de Oliveira e Castro, afirmou que, devido ao estado de saúde delicado, José Amâncio precisa ser transferido com urgência para um hospital, onde possa fazer exames complementares e começar o tratamento adequado.

José Amâncio de Castro, de 86 anos, está internado no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca , desde o dia 17 de junho. Familiares reclamam da demora na transferência para um hospital, enquanto o idoso sofre de uma infecção urinária, com alterações em todos os exames e enfrenta problemas cardíacos.

"O médico disse para a minha cunhada que ele precisa ir para a Santa Casa para tratar uma infecção urinária. Ele também tem problema de coração", afirma Nilvani.

Ainda segundo ela, o idoso está enfrentando um quadro de dores na barriga e diarreia.

Município e Estado

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que José Amâncio de Castro foi atendido pela equipe médica, que recomendou a transferência para um hospital. A pasta disse que o paciente foi inserido no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), antigo Cross, ainda no dia 17 de junho, e aguarda a liberação de vaga em hospital de referência pelo governo do Estado. Enquanto isso, o idoso segue assistido pelas equipes médica e de enfermagem do pronto-socorro.