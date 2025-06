Moradores denunciam abandono de parquinho no Poliesportivo

Moradores de Franca têm denunciado o estado de abandono do parquinho infantil localizado no Complexo Poliesportivo. Segundo relatos, a falta de manutenção tem deixado os brinquedos quebrados e com riscos para quem tenta utilizar o local.

“Queria fazer uma denúncia sobre o descaso com o parquinho do Póli. As crianças procuram um espaço para brincar, mas está impossível. Tirei fotos que mostram a situação. Parece que foi totalmente abandonado”, desabafou um frequentador do local que procurou a reportagem do GCN/Sampi.

Ele destaca que, dentro da cidade, o parquinho do Poli é considerado por muitos o melhor espaço público voltado ao lazer infantil, mas que, com o tempo, a falta de cuidado da Secretaria de Esportes tem prejudicado o local. “Vai ficando sem opção de lazer. O espaço é importante para que elas se divirtam nas horas vagas”, afirma.