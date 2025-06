'A prancheta segue em ótimas mãos', anuncia Sesi Franca

O Sesi Franca Basquete anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 23, a permanência do técnico Helinho Garcia. O comandante da equipe tetracampeã consecutiva do NBB (Novo Basquete Brasil) já tinha contrato assinado por duas temporadas e reforçou seu vínculo com a agremiação.

Helinho está no comando do time francano há 9 anos e, nas últimas temporadas, levou à equipe a títulos de competições importantes, como Liga Sul-Americana, BCLA (Basktball Champions League Américas) e Mundial Interclubes. Na última quarta-feira, 18, contra o Minas, ele levou o Sesi Franca a mais um título nacional, o 15º da história do clube.

“Referencia dentro e fora de quadra, Helinho conhece como ninguém o espírito francano e os valores que movem esse time. A prancheta segue em ótimas mãos”, postou o Sesi Franca Basquete.