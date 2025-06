Justiça bloqueia bens de prefeito e servidora de Ipuã

A Justiça determinou o bloqueio de bens do prefeito de Ipuã, Ronywerton Marcelo Alves Pereira (Republicanos), e de uma servidora pública municipal, em decisão liminar publicada em 11 de junho. Ambos são réus em uma ação civil por improbidade administrativa, movida pelo MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), por meio do promotor André Zanutim.

Além do bloqueio de R$ 21.597,97 em bens, a decisão também determinou o afastamento da farmacêutica de suas funções, com a suspensão dos vencimentos.

Segundo a promotoria, a servidora exercia funções simultâneas nas prefeituras de Ipuã e Guaíra, acumulando cargos públicos de forma irregular. Em Guaíra, ela atuava das 13h às 19h, o que, de acordo com a investigação, gerava sobreposição de uma hora diária em relação ao expediente em Ipuã. Isso tornaria incompatível o cumprimento integral das obrigações, embora a farmacêutica tenha recebido remuneração completa pelas duas funções.