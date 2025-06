Empresária tem alta hospitalar após acidente com moto em Franca

A empresária Pamela Mendes, de 33 anos, mãe de três filhos menores, recebeu alta da Santa Casa de Franca no último sábado, 20, e já está em casa, onde segue se recuperando de um grave acidente de moto ocorrido no dia 10 de junho, na avenida Ricarte Soares Silva , no Jardim Cambuí .

Ela foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no dia 16 de junho e passou por cuidados intensivos. O médico responsável optou por um tratamento conservador, devido ao risco de novas intervenções no momento. Pamela está com gesso na mão, tração esquelética na perna e continuará acompanhada pela equipe médica. Se necessárias, as cirurgias poderão ser realizadas.

Pamela teve que alugar uma cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho para sua reabilitação em casa. Emocionada, ela fez uma postagem em suas redes sociais: “Estou muito feliz e anestesiada com o que Deus fez. O pior já passou.”