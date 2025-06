Carrascos perdem para Monsters e ficam fora da elite da SPFL

O Franca Carrascos está fora da disputa pela elite do futebol americano paulista. Em partida válida pela semifinal da Série Ouro da SPFL (São Paulo Football League), realizada nesse domingo, 22, no CTT (Centro de Treinamento Touchdown), em Santo André (SP), a equipe francana foi derrotada por 21 a 0 pelo Tatuapé Monsters.

O jogo foi marcado por um grande equilíbrio em boa parte do tempo, com os Carrascos chegando a ameaçar a defesa adversária em pelo menos três campanhas. No entanto, a equipe não conseguiu converter as oportunidades em pontos. "A gente chegou perto, podia pontuar umas duas, três vezes também, menos de cinco jardas pro TD, mas não conseguimos aproveitar. E aí é aquilo: quem não faz, toma, infelizmente", comentou o presidente do clube, Marcos Soares.

A derrota encerra a caminhada do Franca Carrascos na competição e também a chance de conquistar uma vaga na Série Diamante, a divisão de elite da SPFL, para 2026. Caso tivesse vencido, o time garantiria o acesso automático.