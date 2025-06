Time do Japão confirma a contratação do ala Didi Louzada

O Sun Rockers Shibuya, do Japão, divulgou na manhã desta segunda-feira, 23, a contratação do ala Didi Louzada. O Sesi Franca havia comunicado seu desligamento do clube tetracampeão brasileiro, nesse domingo, 22.

Em sua rede social oficial, o Sun Rochers informou: “Temos o prazer de anunciar que assinamos o contrato com Didi Louzada para a temporada2025/26”. O time japonês destacou que o jogador tem muita capacidade física para contribuir no setor defensivo e ajudar a equipe na pontuação.

Aos 25 anos, com passagem pela NBA, Didi foi eleito o MVP das finais do NBB (Novo Basquete Brasil), que culminou com o título do Sesi Franca sobre o Minas na última quarta-feira, 18.