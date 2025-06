Desaparecimentos sem rastros: onde estão Geni e Rosinai?

Em meio ao cotidiano de Franca e região, dois casos seguem sem respostas e geram comoção: os desaparecimentos de Rosinai Cardoso de Oliveira, de 44 anos, produtora de queijos de Cristais Paulista, e Geni Marques de Morais, de 55 anos, que morava há poucos meses em Franca. Ambos os casos são cercados de mistérios e seguem sem desfecho.

Rosinai: mais de um ano de silêncio após incêndio misterioso

No dia 3 de maio de 2024, a casa de Rosinai, localizada às margens da Rodovia Manoel Carrijo, no km 21, foi consumida por um incêndio. No local, estavam seus dois carros, seus chinelos, produtos alimentícios que vendia e a porta da casa aberta. Rosinai havia sido vista pela última vez tomando café na casa de um tio, poucas horas antes do fogo começar.

Apesar da destruição da residência, os bombeiros indicaram que não havia indícios de que Rosinai estivesse sob os escombros. As investigações envolveram a Polícia Civil, mas nenhum vestígio do paradeiro da mulher foi encontrado até hoje.