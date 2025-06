Temperatura em Franca pode chegar em 5°C a partir de quarta-feira

Franca terá mudanças significativas nas condições do tempo ao longo desta semana. De acordo com a previsão da Climatempo, os francanos devem se preparar para uma brusca queda de temperatura a partir desta terça-feira, 24, com a chegada de uma frente fria que também pode trazer chuva e nevoeiro.

Nesta segunda-feira, 23, o tempo segue abafado, com máxima de 29°C e mínima de 17°C. O céu permanece com muitas nuvens e há 65% de chance de chuva à noite, com previsão de um volume acumulado de 0,5 milímetro.

A virada no tempo começa já na terça-feira, 24, quando uma frente fria derruba a temperatura mínima para apenas 9°C, enquanto a máxima não deve passar dos 19°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, deve se formar nevoeiro, e a previsão é de 6 milímetros de chuva ao longo do dia, com probabilidade de precipitação de 94%.