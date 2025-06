Motorista perde controle de veículo e colide contra poste

Um motorista se envolveu em um acidente de trânsito na noite deste sábado, 21, na Avenida Jaime Tellini, no Residencial Ana Dorothéa, em Franca.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o condutor seguia pela avenida no sentido Hugo Betarello ao Jardim Paraty quando perdeu o controle do veículo. O carro teria subido na calçada e colidido com força contra um poste de iluminação pública.

Com o impacto, a parte frontal do automóvel, um Volkswagen Gol, modelo antigo, ficou completamente destruída. O poste chegou a se quebrar e ficou pendurado apenas pela fiação.