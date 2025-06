Franca Carrascos e Mustangs abrem seletiva para novos atletas

Os times Franca Carrascos (futebol americano) e Franca Mustangs (flag football) estão com seletivas abertas para novos jogadores que desejam fazer parte das equipes na temporada 2025/2026. A oportunidade é voltada para atletas iniciantes e experientes que queiram se desafiar em um dos esportes que mais crescem no Brasil.

A seletiva do Franca Carrascos será realizada no dia 20 de julho, às 10h da manhã, no campo do Ginásio Champagnat, localizado na rua Capitão Zeca de Paula, local onde a equipe realiza seus treinos regulares. Já o Franca Mustangs promove sua seletiva no dia 12 de julho, no Poliesportivo de Franca, também em horário a ser confirmado.

Os interessados devem comparecer com roupas leves e chuteira de trava. Não é necessário ter experiência prévia com o esporte. "Gostando do FA e tendo interesse no time é só ir lá", explica um dos organizadores.