Aposentadoria está morrendo aos poucos; quem matou não foi um só

Essa reflexão é urgente. Porque o que está acontecendo hoje com os benefícios do INSS não é um fato isolado, não é culpa de um único governo, não é polarização. É um projeto contínuo, de décadas, que sangra a Previdência Social – não financeiramente, mas moralmente.

Comece refletindo comigo: Você trabalhou décadas. Cumpriu sua parte. Pagou o INSS todo mês — no holerite, no carnê, no suor da sua profissão. E agora, na hora que precisa, a Previdência vira as costas, corta, nega, protela ou impõe barreiras burocráticas. E ainda tem ministro chamando isso de “indústria de liminares”.

A tal “indústria de liminares” no BPC: Em matéria publicada recentemente pela Folha de S. Paulo (vide em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/06/justica-avanca-sobre-bpc-e-e-responsavel-por-um-terco-das-concessoes.shtml), o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, critica as decisões judiciais que concedem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) mesmo quando o cidadão, segundo o governo, não se encaixa tecnicamente nos critérios. Em outras palavras, o governo diz que a Justiça está "ajudando demais" o pobre.

Abre-se um parêntese aqui: o BPC é um benefício assistencial, gerido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no valor de um salário-mínimo, pago para idosos com mais de 65 anos de idade ou pessoas com deficiência ou incapazes de trabalhar, que vivem em situação de vulnerabilidade, isto é, com renda familiar baixa. Não é necessário ter contribuído para os cofres do governo para fazer jus ao benefício, bastando ter cumpridos os requisitos.

Agora, pare e pense comigo: por que o número de liminares só cresce na Justiça? Porque o sistema administrativo do INSS não funciona. Os critérios de miserabilidade estão desatualizados, muitas vezes injustos, e ignoram a realidade de quem vive com pouco mais de um quarto do salário-mínimo por mês (isto é, menos de R$ 379,50 atualmente, critério definido por pessoa, para caracterizar a baixa renda familiar pela Previdência Social para dar direito ao BPC).

A nova MP 1.303/2025 e o corte no Atestmed