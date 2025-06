Rifaina pode se tornar Capital do Mergulho em Água Doce

Rifaina, município turístico a 70 km de Franca, pode ser declarada a Capital do Mergulho em Água Doce no estado de São Paulo. O projeto de lei da deputada estadual Delegada Graciela (PL), que concede esse título, foi publicado na edição de quarta-feira, 18, do Diário Oficial do Poder Legislativo.

O projeto entrará em votação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e, caso aprovado, passará pela sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A sugestão do título foi feita pelo vereador de Rifaina Ernani Baraldi (PL) para a deputada Graciela.

Por que Rifaina?