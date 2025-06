Georginho continua no Sesi Franca Basquete para a temporada 25/26

O Sesi Franca Basquete confirmou neste sábado (21) a permanência de Georginho de Paula para a temporada 2025/2026. O armador, um dos principais nomes do Novo Basquete Brasil (NBB), continuará vestindo a camisa 14 e defendendo o time francano em busca de novas conquistas.

A renovação foi anunciada pelas redes sociais do clube com entusiasmo: “ELE JÁ ERA NOSSO… E CONTINUA SENDO!”, diz a postagem. Georginho, que já tinha vínculo com a equipe por duas temporadas, permanece agora para sua terceira, dando continuidade ao trabalho que o consolidou como um dos pilares do elenco.

Na última edição do NBB, Georginho registrou médias de destaque: 13,4 pontos, 7,1 rebotes e 5,3 assistências por jogo, números que reforçam sua versatilidade e importância tática em quadra. Com leitura de jogo apurada, capacidade de armar e finalizar, o atleta é considerado um verdadeiro coringa do elenco.