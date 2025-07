Fla-Flu: francano joga sua primeira final pelo Fluminense

Sobre o desenvolvimento do afilhado, João cita como Davi cresceu em tão pouco tempo. Sua mulher, Elaine Silva, madrinha do garoto, também expressou sua felicidade sobre o desenvolvimento do menino. “Muito feliz pelo progresso dele. Lutou bastante para realizar o sonho de ser jogador de futebol em um time grande. Tenho muito orgulho”.

Objetivos e inspirações de Davi

Com o zagueiro Thiago Silva como inspiração, o menino de apenas 9 anos já sonha em jogar nos grandes clubes da Europa. No entanto, ele sabe que, para chegar lá, precisa se dedicar ao máximo no Brasil e conquistar cada etapa do caminho.

O jovem ainda deixou um recado para outros garotos que, como ele, sonham em defender um time de destaque. "(Quero) dar o meu melhor e conseguir levar o time a ganhar campeonatos, ganhar títulos e ter um bom rendimento. [...] (Tem que) treinar bastante e ir conseguindo seu espaço de pouco em pouco", finalizou.