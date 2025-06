'Uma das sensações mais surreais', diz francano no mundial

O Verdão iniciou sua trajetória no Mundial no MetLife Stadium, casa dos times de futebol americano New York Giants e New York Jets. Na estreia, apesar da superioridade em campo, o Palmeiras ficou no 0 a 0 com o Porto, de Portugal, em 15 de junho. Já na segunda rodada, os egípcios do Al Ahly não resistiram ao time brasileiro: vitória por 2 a 0, com um gol contra e outro marcado por Flaco Lopes, em 19 de junho.

"Foi sem dúvida uma das sensações mais surreais da minha vida, um mar de gratidão por poder estar ali e ter a oportunidade de viver isso. Sou muito grato a Deus por me dar saúde para poder trabalhar e realizar os meus sonhos", disse o proprietário da Duon, plataforma que aluga imóveis.

Danilo estava hospedado no hotel Paramount, em frente à Times Square, enquanto o Palmeiras jogava no MetLife Stadium. Segundo ele, o local é "super bom" e dava para fazer tudo praticamente a pé. A organização do torneio também surpreendeu. "Os estádios são fantásticos, estrutura de 1º mundo, estamos sendo super bem recebidos e o clima é ótimo."