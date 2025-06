Muito além do jardim

Homem de poucas palavras, um tipo que poderia povoar páginas de Guimarães Rosa, cuida do que fala para timbrar com valor o que diz. Mineiro dos confins das Gerais, olha tudo com desconfiança e atenção. Antes de expor sua opinião quando esta é solicitada, pensa uns segundos para responder. Foi assim na semana passada, quando depois da ausência de meses, por conta de uma queda que lhe rendeu fratura no braço direito, chegou para cuidar de meu jardim e me encontrou frustrada por uma razão específica.

“Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles.”

Cuido há anos, com todo zelo, de um arbusto chamado cotonete, cujo nome deriva do formato de seus botões antes de se transformarem em flores grandes, cor-de-rosa, que lembram fogos de artifício e por isso lhe conferem um segundo nome. Espero onze meses para vê-lo florir no final do outono, exibindo seu maravilhoso espetáculo. Neste 2025 aguardei em vão desde que começaram as ondas de frio. Onde estariam os primeiros buquezinhos que sempre anunciam em prévias de duas semanas o show botânico? A neve-da-montanha, a poucos metros dele, já estava inteirinha branca e nem sinal da inflorescência rosa do arbusto que é nativo das Filipinas e cuja muda tinha sido formada para mim por pessoa querida.

Mostrei ao jardineiro a pequena árvore que ele já conhecia e lhe perguntei o que achava daquilo. Ele andou ao redor, observando-a do caule às pontas, riscou com estilete a terra onde se fincavam as raízes, quebrou um galho e vasculhou o interior da haste, colocou uma folha na palma da mão e a examinou atentamente. Só então falou, como um médico sobre sintomas exibidos pelo paciente: “ela está engrouvinhada; sinal de praga.” Eu, que não ouvia o adjetivo há décadas, resgatei-o na memória pela voz cristalina de minha mãe, também mineira, dos mesmos grotões onde tinha nascido o jardineiro.

Engrouvinhada. Feminino de engrouvinhado. Às vezes engruvinhado. Deverbal antigo, esquecido, já com atestado de óbito talvez. Mas ainda capaz de acender uma lembrança afetiva e outra etimológica na mente de quem gosta das palavras e ‘no encontro de sua origem acha uma alegria’, como escreveu Jorge Luiz Borges. Engrouvinhado é a qualidade do que está amassado, enrugado, encolhido. Papel, pele, tecido. Folha. Gente. Pode se referir a objetos ou a sensações como as de frio e chuva, que causam encolhimento. Engrouvinhado, com gênese em grou, ave cujas asas possuem penas longas e curvadas para baixo.