Copa Paulista: após derrota, Francana enfrenta Inter de Limeira

O técnico Wantuil Rodrigues espera que a Francana possa apresentar um melhor entrosamento e uma reação na competição. "Esperamos a presença do torcedor e vamos em busca da reação para entrarmos no campeonato. A palavra é reação", disse o treinador.

Após derrota na primeira rodada, em partida contra o Comercial de Ribeirão Preto (SP), fora de casa, a Francana tenta conseguir sua primeira vitória no campeonato, dessa vez dentro de casa e mais uma vez com o apoio de sua torcida.

A Inter de Limeira, adversária da Francana na rodada, é o time primeiro colocado do grupo B, tendo vencido o Botafogo-SP por 3 a 0 na primeira rodada, enquanto a Veterana se encontra na quinta colocação do mesmo grupo.

Nas redes sociais, a Feiticeira já anunciou o pacote promocional para assistir os jogos, propondo a venda de cinco jogos em casa pelo valor de R$ 75,00. Já para quem deseja comprar seu ingresso individual, pode ser garantido pela plataforma Q2 Ingressos, pelo seguinte link.

O “Lanchão” está localizado na avenida Lázaro de Souza Campos, 1517, no bairro São José. A abertura dos portões está prevista para às 15h. Para quem deseja assistir do conforto de sua casa, a transmissão será realizada pelo canal no Youtube do Paulistão (clique aqui).