'Quero terminar minha carreira em Franca', diz David Jackson

O basquete de Franca sempre teve grandes jogadores estrangeiros, como Dexter, Tato López, Vargas, Patrick Reynolds e Mike Higgins. No entanto, nenhum deles se identificou tanto com o Franca Basquete — nem conquistou tantos títulos com a camisa do time — quanto o ala David Jackson.

O jogador foi decisivo na conquista do tetracampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil) pelo Sesi Franca. A equipe paulista venceu o Minas por 86 a 73 na quarta-feira, 18, no ginásio "Pedrocão".

O norte-americano se declarou à cidade conhecida como Capital do Basquete. "Sem palavras, porque esta cidade é a capital e ninguém pode fazer outra cidade assim. Estou muito orgulhoso do Sesi e de Franca. Estou muito feliz com o título."