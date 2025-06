Igreja evangélica celebra aniversário em Restinga; veja

A Igreja Assembleia de Deus, em Restinga, na região de Franca, realizará nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, a partir das 19h, sua tradicional festa comemorativa em celebração a mais um ano de existência.

Sob a liderança do pastor Lincoln Henrique, o evento terá como tema "Cristo em Nós, Esperança da Glória" e contará com a participação especial dos grupos de jovens e do departamento feminino da igreja, responsáveis pela organização das atividades.

Durante os dois dias de celebração, a igreja receberá caravanas de cidades da região, além de convidados para ministrar a palavra e louvar, em um ambiente marcado pela fé e comunhão cristã. A entrada é gratuita, e a comunidade local é convidada a participar.