Roteiros do programa Rotas do Café devem ser lançados até agosto

Em entrevista ao portal GCN/Sampi , a idealizadora do programa, a empresária do setor cafeeiro Flávia Lancha, acredita que os roteiros turísticos estejam prontos até o mês de agosto.

Cafeterias e fazendas abrirão suas portas e porteiras para o turismo. Da cadeia produtiva ao trabalho familiar, o público poderá conhecer a história e desfrutar do café produzido no estado de São Paulo, em especial na região da Alta Mogiana, que engloba Franca . Essa experiência será possível através da Rotas do Café, programa que oferece roteiros turísticos.

Ao todo, dez empreendimentos já manifestaram interesse e estarão no Rotas do Café, sendo três cafeterias e sete fazendas. Novos locais poderão integrar a rota estadual apenas no próximo ano. "O passo seguinte é a gente criar critérios para que essas fazendas que têm procurado a gente possam entrar também na rota", disse Flávia.

Os organizadores do Rotas do Café participarão do São Paulo Coffee Festival, entre os dias 27 e 29 de junho, com dois estandes: um sobre o café produzido no estado de São Paulo e outro, especificamente, sobre o produto produzido na região da Alta Mogiana. O evento será realizado na Bienal do Parque Ibirapuera, na capital paulista.

O programa conta com o apoio do Sebrae para instruir os lugares que integram as rotas. "Aquele apoio de suporte, uma fazenda que precisa melhorar a parte de divulgação (por exemplo). Enfim, oferecendo aquele apoio que cada lugar necessitar."