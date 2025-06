Projeto leva música ao Poliesportivo neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura realizará neste fim de semana mais uma edição do projeto Música ao Alcance de Todos, levando lazer e cultura gratuitos à população. As apresentações acontecerão no Complexo Poliesportivo, em Franca, com artistas locais se apresentando ao ar livre.

Neste sábado, 21, o músico Tiago Bertoloni se apresenta das 9h às 11h, trazendo um repertório diversificado para animar a manhã dos frequentadores. Já no domingo, 22, será a vez de Benny Chagas subir ao palco, também das 9h às 11h, oferecendo mais uma oportunidade para o público curtir boa música gratuitamente.

A iniciativa busca valorizar os talentos da cidade e ocupar espaços públicos com arte e cultura. De acordo com a organização do evento, é uma forma de aproximar a população dos artistas da região e incentivar o uso dos espaços públicos para a convivência e o entretenimento.