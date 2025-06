Ação no ESF do Palma promove integração com festa junina

A equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) do Jardim Palma, em Franca, promoveu na semana passada uma ação especial com atividades típicas do mês de junho, visando integrar os pacientes e profissionais da unidade. O encontro foi marcado por momentos de descontração, brincadeiras e celebração cultural, fortalecendo os laços entre a equipe de saúde e a comunidade atendida.

Entre os participantes, estava a aposentada Rita Marli de Sousa, que frequenta o local há cinco anos. Para ela, os eventos contribuem para o bem-estar dos usuários. “Comecei a vir na época da pandemia, me sentia muito sozinha em casa e aqui encontrei acolhimento. Aqui, a gente se sente muito bem, brinca e se diverte”, relatou.

A coordenadora da unidade, Célia Maria Vicente Ávila Lima, destacou a importância da aproximação promovida por essas ações. “É um momento de confraternização com as famílias. É mais do que um evento. Torna o ambiente de saúde mais humano”, afirmou.