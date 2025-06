Franca inicia programa de doação de alimentos; veja como ajudar

A Prefeitura de Franca iniciou o programa Nutri Franca, uma nova ação do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) em parceria com o Banco de Alimentos da Secretaria de Ação Social, com o objetivo de ampliar o fornecimento de alimentos, incluindo frutas, legumes e itens da cesta básica, a famílias em situação de insegurança alimentar.

O decreto que regulamenta a iniciativa foi publicado no Diário Oficial do Município na quarta-feira, 18. Com isso, tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão se credenciar para fazer doações de alimentos, que serão direcionadas a quem mais precisa.

A adesão ao programa poderá ser feita online (clique aqui) ou presencialmente, na sede do Fussol, localizada na rua Major Mendonça, 1659, na Vila Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.