Franca terá sol, clima estável e sem previsão de chuva

Para o sábado, 21, o cenário se mantém bastante semelhante. A temperatura mínima prevista é de 14°C e a máxima também chega a 26°C. O dia terá sol, sem chance de chuva. À noite, o tempo segue com muitas nuvens cobrindo o céu francano.

Franca terá um fim de semana com clima estável, temperaturas amenas e ausência de chuva, conforme apontam dados do Climatempo.

No domingo, 22, a temperatura vai subir, com mínima prevista de 14°C e máxima de 28°C. A previsão indica novamente sol, intercalando com períodos de céu nublado. À noite, a condição de nebulosidade permanece, mas não há indicativo de precipitações.

A ausência de chuvas e o tempo estável favorecem atividades ao ar livre e eventos programados para o fim de semana. Apesar da presença de nuvens, os dias devem ser agradáveis.

Caso a previsão se concretize, ainda segundo a Climatempo, as pancadas de chuva devem retornar apenas na segunda-feira, 23, com 3,9 milímetros.