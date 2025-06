Franca Carrascos encara Tatuapé por vaga na final da SPFL

O jogo promete ser equilibrado. O Tatuapé Monsters encerrou a fase de grupos invicto, com três vitórias em três jogos, e ficou na primeira colocação de seu grupo. Já o Franca Carrascos teve uma campanha de três vitórias e uma derrota, ficando em segundo lugar no grupo B.

Com a vaga na grande final em disputa, o clima é de confiança no elenco francano. O presidente do clube, Marcos Soares, destaca a preparação intensa da equipe e a convicção na vitória. "A expectativa é a das melhores possíveis. Não passa pela nossa cabeça algo que não seja a vitória, pelo que a gente vem fazendo, trabalhando e buscando. A vitória é o que nos interessa", afirmou.

Marcos enfatiza que o time estudou a fundo o adversário e entrará em campo com um plano tático bem definido. "Estudamos os pontos fortes e fracos deles. Vamos explorar as fragilidades e fugir das zonas de força. Agora é jogar com todas as nossas forças e buscar essa vitória para levar Franca à final."

Para o duelo deste domingo, o Carrascos terá uma baixa: o running back Matheus, um dos principais nomes da equipe, está fora por lesão. Ainda assim, Marcos confia no elenco. "Perdemos o nosso principal corredor, mas temos um substituto à altura, com o mesmo estilo de jogo e a mesma confiança. A equipe segue forte."

Logística de viagem

A diretoria preparou uma logística especial para minimizar qualquer possível desgaste dos jogadores. A delegação francana sairá de madrugada, com previsão de chegada com tempo suficiente para descanso, alimentação e preparação. "A logística está pronta. Se tudo for feito conforme o planejado, a viagem não será um empecilho. Estamos prontos", garantiu o dirigente.

Acesso à Série Diamante em 2026