Prefeitura abre licitação de R$ 26 mi para recapeamento de ruas

A Prefeitura de Franca abriu licitação para o recapeamento de ruas e avenidas pelo Programa Asfalto Novo. Serão investidos mais de R$ 26.254.645,85 para melhorar a mobilidade e a segurança no trânsito.

O edital da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município, e as empresas interessadas têm até as 9h30 do dia 2 de julho para apresentar suas propostas.

A Prefeitura não especificou no edital quais ruas ou avenidas serão incluídas no programa. No entanto, há uma estimativa de que, ao todo, 420 mil m² de vias serão recuperados na cidade.