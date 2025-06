Veja fotos dos tapetes de serragem de Corpus Christi em Franca

Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira, 19. Fiéis de todas as paróquias de Franca se reuniram em torno da Praça Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz, para a confecção dos tradicionais tapetes de serragem.

Desde as 7h, o Centro da cidade foi tomado pelo público, que montou as imagens utilizando materiais como serragem tingida, pó de café, areia, sal colorido e flores.

Os desenhos retratam símbolos e passagens da fé cristã, como a Eucaristia, o Cálice e o Cordeiro de Deus. Os trabalhos foram finalizados no período da tarde para a realização da missa presidida pelo Bispo Dom Paulo Roberto Beloto, com a presença dos padres e fiéis de todas as paróquias de Franca.

Veja fotos dos tapetes confeccionados no Centro de Franca: