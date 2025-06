Morre a servidora Dirce Monteiro Medeiros, aos 96 anos

A funcionária pública estadual Dirce Monteiro Medeiros, de 96 anos, morreu nesta quinta-feira, 19, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, em Franca.

Ela dedicou décadas de sua vida à Secretaria Estadual do Trabalho, ainda no prédio da antiga Unesp (Universidade Estadual Paulista), atuando como escriturária, função que exerceu com compromisso, ética e dedicação exemplar.

Dirce nasceu em 12 de janeiro de 1929. Foi casada com João Medeiros, servidor público estadual que trabalhou por muitos anos como policial na cidade de Franca. João faleceu durante uma operação policial em 1996.