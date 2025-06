Grupo Santa Casa de Franca capta órgãos de doador de 25 anos

O fígado seguiu para o Hospital Unimed de Sorocaba, com as equipes dos médicos Renato Hidalgo e Francisco Sergi. Já os rins foram destinados ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMUSP), com a participação dos médicos Júlia Andres Oliveira e Jacqueline Mendes.

Com o consentimento da família, que demonstrou solidariedade em um momento de profunda dor, foram captados o fígado e os rins do paciente.

O processo contou com uma complexa operação logística, que envolveu profissionais da Santa Casa e de hospitais parceiros, garantindo que os órgãos chegassem em perfeitas condições aos receptores.

Trabalho multidisciplinar

Sob a coordenação do médico Eduardo Migani Teixeira e a vice-coordenação do médico Rodolfo Moraes Silva, a CIHDOTT atuou em todas as etapas do processo. A equipe multidisciplinar — composta por médicos, enfermeiros, assistente social, psicóloga e fisioterapeuta — foi responsável por oferecer suporte emocional à família e garantir a segurança e a agilidade na captação.

“É um momento de reflexão. A perda de uma vida jovem nos entristece, mas a decisão da família em doar os órgãos faz brilhar nossa esperança. Cada doação representa uma vida salva. Nós, do Grupo Santa Casa, nos sentimos honrados em fazer parte desse processo”, disse emocionado o presidente da instituição, o médico Sidnei Martins de Oliveira.