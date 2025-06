Franca Basquete realiza carreata em comemoração ao tetra do NBB

A concentração e a saída serão no estacionamento do Franca Shopping.

O Sesi Franca Basquete realizará uma carreata nesta quinta-feira, 19, às 14h, para festejar a conquista do tetracampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).

O título foi conquistado na noite de quarta-feira, 18, com uma vitória por 86 a 73 sobre o Minas, no ginásio "Pedrocão". Com esse resultado, a equipe de Franca fechou a série final em 3 a 1 e garantiu o quarto troféu do NBB de sua história.

O destaque do time francano foi David Jackson, que marcou 15 pontos e foi decisivo nos momentos finais. Lucas Dias também brilhou, com 16 pontos, ajudando o Sesi Franca a superar o Minas diante de seus torcedores, que esgotaram os ingressos.