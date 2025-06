Fiéis montam tapetes de Corpus Christi na Praça Matriz em Franca

A mobilização envolveu membros de todas as paróquias da cidade, incluindo grupos de jovens e catequese. A Paróquia São Benedito, localizada no bairro Estação, por exemplo, levou uma equipe animada de crianças, adolescentes e adultos.

Franca iniciou as celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira, 19, com a tradicional confecção dos tapetes de serragem em torno da Praça Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz, no Centro da cidade. Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de fiéis de todas as idades se reuniram para manter viva uma das tradições mais marcantes do calendário católico.

Elisa Lima de Faria, 23 anos, é coordenadora do grupo responsável pelo tapete da Paróquia São Benedito e contou que sua ligação com a tradição começou ainda na infância. “Eu comecei a ajudar em 2014, quando tinha 12 anos. Sempre gostei muito. No nosso grupo de jovens, somos os responsáveis pela montagem. Já faz quatro anos que eu coordeno o trabalho. A gente convida toda a paróquia: catequese, coroinhas e as famílias. Percebo que têm vindo mais crianças do que jovens."

"Às vezes a gente chama os jovens, mas nem sempre eles aparecem. Por outro lado, as crianças, até mesmo aquelas que não são da nossa paróquia, passam por aqui e ajudam com muita alegria", completou.

A montagem dos tapetes leva horas e conta com o apoio de artistas locais, que ajudam a definir e traçar os desenhos. “A gente já deixa os modelos prontos com antecedência. Temos um artista incrível na equipe, que vem cedo, faz os riscos e, com isso, facilita bastante para o pessoal só preencher. Assim, o trabalho flui rápido e fica bonito”, afirmou Elisa.