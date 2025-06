Estevão, craque da seleção, parabeniza o Sesi Franca pelo tetra

O craque francano Estevão Willian, jogador do Palmeiras e da seleção brasileira, divulgou um vídeo parabenizando o Sesi Franca Basquete pela conquista do tetracampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe venceu o Minas por 86 a 73 na noite desta quarta-feira, 18, no "Pedrocão".

Com a camisa alviverde, Estevão reforçou sua torcida pelo basquetebol francano. "Fala, pessoal do Sesi Franca. Estevão aqui, passando para dar os parabéns pelo tetracampeonato de vocês. Que Deus continue abençoando muito vocês. Sempre aqui na torcida, estamos juntos."

O jogador está nos Estados Unidos, onde o Palmeiras está jogando o Mundial de Clubes.